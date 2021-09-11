Сенатор Джабаров назвал «данью русофобской моде» продление Евросоюзом санкций против граждан РФ

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11 сентября 2021, 14:26

сенатор Владимир Джабаров, Federation Council of Russia/via Globallookpress.com

Первый замглавы международного комитета Совета федерации Владимир Джабаров заявил в пятницу, что продление Евросоюзом на полгода санкций против граждан России является "данью русофобской моде".

Ранее Совет ЕС продлил на шесть месяцев персональные санкции в отношении российских и украинских граждан из-за "подрыва территориальной целостности" Украины.

Владимир Джабаров в беседе с RT заметил, что в этом нет ничего нового – каждые полгода Европейский Союз продлевает ограничения под одним и тем же предлогом, хотя в реальности никакого нарушения территориальной целостности не было – народ Крыма самостоятельно принял решение о выходе из состава Украины.

По мнению сенатора, так ЕС успокаивает себя, считая, что "борется с российской агрессией".

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