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Сенатор Джабаров назвал «данью русофобской моде» продление Евросоюзом санкций против граждан РФ

, 14:26

Сенатор Джабаров назвал «данью русофобской моде» продление Евросоюзом санкций против граждан РФ
сенатор Владимир Джабаров, Federation Council of Russia/via Globallookpress.com

Первый замглавы международного комитета Совета федерации Владимир Джабаров заявил в пятницу, что продление Евросоюзом на полгода санкций против граждан России является "данью русофобской моде".

Ранее Совет ЕС продлил на шесть месяцев персональные санкции в отношении российских и украинских граждан из-за "подрыва территориальной целостности" Украины.

Владимир Джабаров в беседе с RT заметил, что в этом нет ничего нового – каждые полгода Европейский Союз продлевает ограничения под одним и тем же предлогом, хотя в реальности никакого нарушения территориальной целостности не было – народ Крыма самостоятельно принял решение о выходе из состава Украины.

По мнению сенатора, так ЕС успокаивает себя, считая, что "борется с российской агрессией".

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