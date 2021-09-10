Нехватка рабочей силы привела к замедлению роста экономики Великобритании

Аргументы Недели → Экономика 13+

10 сентября 2021, 20:38 Источник: lenta.ru

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Непрекращающаяся нехватка рабочей силы привела к замедлению восстановления экономики Соединенного Королевства. Данная информация поступила от The Guardian.

Отмечается, что в Великобритании на сегодняшний день наблюдаются сбои в поставках, хотя ранее местные власти отменили практически все ограничения, связанные с коронавирусной инфекцией. Из-за роста цен на сырье, которого в стране не хватает, произошел спад в строительном секторе.

Специалисты подчеркивают, что лишь в британской логистике не хватает 100 000 водителей грузовых машин. Многие связывают наличие проблемы преимущественно с Brexit, так как из-за него не получают визы трудовые мигранты из Европейского союза.

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