Центробанк увеличит ключевую ставку до 7%, чтобы остановить инфляцию

Аргументы Недели → Экономика 13+

10 сентября 2021, 12:31

Однако данная мера может ударить по неокрепшей экономике и привести её к замедлению.



Вместо снижения потребительских цен россияне наблюдают их постоянное увеличение. Сезонный фактор и сокращение потребительского спроса должны были приостановить рост инфляции, но этого не произошло. Росстат сообщил, что в августе инфляция в годовом выражении составила 6,7%. Это максимальное значение за последние пять лет.



Эксперты неоднозначно оценили стремление ЦБ «обуздать инфляцию». В большей степени она растёт из-за повышения стоимости на импортные товары, комплектующие. А российский регулятор борется с собственными производителями. К тому же многие отрасли в стране ещё не восстановились после коронакризиса, а реальные доходы населения имеют отрицательную динамику роста.



Ставка в 7% приведёт к сокращению потребительского спроса и снижению оборотов бизнеса. Чтобы уменьшить зависимость российских цен от импортного компонента, необходимо создавать полноценное отечественное производство. Но в текущих реалиях сделать это не представляется возможным.





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