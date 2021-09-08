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Bloomberg: первые поставки газа по «Северному потоку - 2» отправят 1 октября

, 18:16 Источник: Bloomberg

Bloomberg: первые поставки газа по «Северному потоку - 2» отправят 1 октября
трубы для строительства "СП-2", фото: Stefan Sauer/dpa/ globallookpress.com

СМИ со ссылкой на источник сообщили, что первые поставки газа по трубопроводу «Северный поток - 2» планируется начать с 1 октября. Отмечается, что до запуска проекта осталось несколько недель.

В источнике говорится, что сроки фактического поступления «голубого» топлива в газотранспортную систему Европы будут зависеть от решения немецкого регулятора.

Ранее глава «Газпрома» Алексей Миллер на праздничном селекторе ко Дню работника нефтяной и газовой промышленности 2 сентября рассказал, что первые поставки "голубого" топлива по "Северному потоку-2" в Европу могут отправить в отопительном сезоне текущего года.

Трубопровод планируется запустить до конца 2021 года.

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