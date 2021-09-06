Челябинск вошел в топ-10 регионов, где платят сверхвысокие зарплаты

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6 сентября 2021, 13:00 Анна Семенова

В Челябинске можно зарабатывать миллион в месяц. Фото: сайт бесплатных иллюстраций pixabay

Среди наших земляков насчитали полторы сотни миллионеров.

В 2021 году количество россиян, зарабатывающих на средних и крупных предприятиях от 1 миллиона рублей в месяц, выросло на 51,5%. Такие данные приводит аудиторско-консалтинговая сеть FinExpertiza. Максимальная концентрация миллионеров предсказуемо – в Москве и Санкт-Петербурге. Далее идут Свердловская область, Сахалин, Краснодарский край, ЯНАО и Татарстан.

Челябинская область вошла в топ-10 регионов со сверхвысокими зарплатами. Наш регион расположился на 9 строчке с количеством миллионеров около 150 человек.

Кстати, аналитики подчеркивают, что они не учитывали в своей статистике единовременные выплаты, которые являются значительной частью дохода многих топ-менеджеров. Таким образом, зажиточных работников в реальности может быть гораздо больше. При этом доля богачей среди всех челябинских работников составляет всего 0.023%.

Самые прибыльные сферы сегодня – это финансовая и страховая, торговля, научно-техническая деятельность, обрабатывающая промышленность, IT и соцсети.

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