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Даже на фоне заградительных пошлин в России продолжается удорожание продуктов

, 10:46

Даже на фоне заградительных пошлин в России продолжается удорожание продуктов

В августе мировые цены на продовольствие начали резкий рост после двухмесячного снижения. Быстрее всего дорожают сахар, растительное масло и зерновые. Правительственные механизмы по замедлению инфляции оказались малоэффективными, а в ряде случаев и вовсе не рабочими.

В годовом выражении цены на зерновые увеличились более, чем на треть. Урожай зерновых культур в текущем году составил 2,78 миллиарда тонн. Подорожание отчасти связано с пессимистичным прогнозом чиновников из Министерства сельского хозяйства США по поводу урожая в России, что привело к изменению ценовой политики на международном рынке.
Растительное масло подорожало вслед за пальмовым, рапсовым. Сахар в августе в среднем подорожал на 10%. Это объясняется заморозками в Бразилии, которая является крупнейшим экспортёром сахара.

Чтобы защитить отечественный рынок от мировых колебаний, российские власти принимают целый комплекс мер. К примеру, зерновой демпфер позволил обезопасить российский рынок почти на 70%. Серьёзные меры принимаются для стабилизации цен на сахар и подсолнечное масло. С сентября сахар включён в перечень сельскохозяйственной продукции, производители которой могут рассчитывать на помощь государства.

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