Бывший глава OMV Зеле: строительство «СП-2» завершится на текущей неделе

Аргументы Недели → Экономика 13+

6 сентября 2021, 07:30 Источник: ТАСС

Северный поток-2, фото: Jens Büttner/ZB/ globallookpress.com

Экс-глава австрийской нефтегазовой компании OMV Райнер Зеле заявил, что строительство трубопровода «Северный поток-2» завершит в ближайшие дни. По его словам, первые поставки «голубого» топлива, скорее всего, начнутся в 2021 году.

«Исполнительный директор Nord Stream 2 AG Маттиас Варниг сказал однозначно, что работы по прокладке на этой неделе будут закончены»,- пояснил он.

Зеле, ссылаясь на слова главы «Газпрома» Алексея Миллера, отметил, что газ в этом году пойдет по «Северному потоку-2». Он добавил, что сроки начала поставок будут зависеть от времени завершения сертификации трубопровода.

Бывший руководитель OMV назвал залогом завершения проекта в ближайшее время сделку между Германией и США.

Ранее глава «Газпрома» Алексей Миллер сообщил, что первые поставки газа по «Северному потоку-2» на европейский рынок могут отправить в отопительном сезоне текущего года.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости