В Челябинске втрое вырос спрос на отделочные материалы

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6 сентября 2021, 07:28 Анна Семенова

Челябинцы взялись за ремонты перед новым учебным годом. Фото: сайт бесплатных иллюстраций pixabay

Больший ажиотаж по стране наблюдается только в двух городах.

О взрыве покупательской активности в категории «отделочные материалы» сообщает сайт Полит 74 со ссылкой на исследование компании «ВсеИнструменты.ру».

Аналитики заметили увеличение спроса в августе текущего года. Особенно ярко тенденция проявилась в трех российских городах. Челябинск занял почетное третье место с годовой динамикой в +300%. Еще больше желающих сделать ремонт - в Санкт-Петербурге (+348%) и в соседнем Екатеринбурге (+370%).

Самые популярные товары в августе – шпатлевка, штукатурка и жидкие обои.

Кстати, цены на дерево, которые в начале года взлетели до нереальных отметок, скорее всего, стабилизируются в ближайшем будущем. Эксперты прогнозируют снижение на 20% в течение года.

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