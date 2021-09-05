Финансовый аналитик Купцикевич заявил, что у рубля есть шансы укрепить свои позиции на грядущей неделе

Аргументы Недели → Экономика 13+

5 сентября 2021, 21:27 Источник: Свободная пресса

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Ведущий аналитик FxPro Александр Купцикевич полагает, что на предстоящей неделе российская валюта может укрепить свои позиции - уйти ниже 72 к доллару. Дело в том, что в конце будущей недели российский финансовый регулятор объявит свое решение по ключевой ставке.

По словам эксперта, Банку России, по всей видимости, придется и далее ужесточать монетарную политику. Это могут быть хорошие новости для “россиянина”, ведь у инвесторов на неделе будет возможность переоценивать перспективы ставки, усиливая приобретения рубля.

Купцикевич подчеркнул, что ожидает повышения ставки регулятором РФ не менее чем на 50 пунктов. Кроме того, ожидается, что ЦБ РФ будет готов в случае необходимости повышать ставку еще. Специалист заключил, что Банк России в очередной раз будет вынужден доказывать, что вложения в российскую валюту приносят больше инфляции.

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