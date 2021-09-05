Челябинцы в интернет-магазинах тратят больше всего денег на смартфоны

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5 сентября 2021, 14:32 Анна Семенова

Челябинцы любят пошопиться онлайн. Фото: сайт бесплатных иллюстраций pixabay

Специалисты AliExpress Россия заглянули в потребительскую корзину жителей разных регионов.

Аналитики брали за расчет покупки на своей платформе в первом полугодии 2021-го. Самые активные онлайн-шоперы живут в Москве и Питере, Новосибирске, Волгограде и Екатеринбурге. От них немного отстают Казань, Краснодар, Нижний Новгород, Ростов, Калининград, Самара, Уфа и Челябинск.

При этом новосибирцы оставляют в онлайн-магазине больше всего денег, их потребительская корзина стоит в среднем 45,7 тысяч рублей. Самые экономные на интернет-пространстве – жители Уфы, их потребительская корзина обходится в 39 тысяч. Челябинск расположился на 11 месте, наши земляки тратят в среднем 42,1 тысячи рублей на онлайн-платформе.

На что же не жалеют свои кровные южноуральцы? Львиная доля затрат – на смартфоны (30% от общего объема покупок), далее идут гаджеты, облегчающие быт (на роботы-пылесосы челябинцы тратят 25% от общей суммы). Очень популярны у наших земляков товары для кухни и дома: утюги, блендеры, электробритвы.

Из одежды челябинцы в этом году предпочитают заказывать джинсы с высокой талией, футболки размера оверсайз, женские плащи и тренчи, платья со звериным принтом, типа «зебра».

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