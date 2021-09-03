Единовременные выплаты равны годовой индексации пенсий на 5%

Аргументы Недели → Экономика 13+

3 сентября 2021, 11:52

Единовременная выплата пенсионерам в реальном выражении составит 5% годовых, что приблизительно равно уровню инфляции. Это максимальный показатель за последнее десятилетие.



Министр финансов из последних сил держался против индексирования пенсий, что является условием международных финансовых институтов. Но когда Старший сказал, это уже не индексация, а разовая выплата. Если инфляция будет находиться на уровне 6%, то с пенсиями произойдёт отскок назад. Разовые выплаты как бы изображают рост доходов, но в долгосрочной перспективе ничего не меняется. Номинального увеличения пенсий не происходит из-за опережающей инфляции уже на протяжении нескольких лет.



Выплаты по 10 тысяч рублей в начале сентября получат более 43 миллионов пенсионеров. Подобные подарки перед выборами уже были. В 2016 году всем пенсионерам от государства перепало по 5 тысяч рублей. Тогда компенсация также не перекрывала общие потери от инфляции. Пять лет назад из бюджета выделялся 221 миллиард рублей. В текущем году на выплаты пенсионерам и силовикам потребуется порядка полутриллиона рублей.



Аналитик компании «Финам» Алексей Коренев считает, что внеплановые выплаты разгоняют инфляцию. В октябре ситуация с доходами снова начнёт ухудшаться. Гарантированное повышение пенсии в опережение инфляции можно обеспечить только при росте экономики не менее 4% в год. В текущем году рост наблюдается как раз на данном уровне, однако - это восстановление экономики после провала в 2020 года, считает руководитель департамента компании «Универ Капитал» Андрей Верников.





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