«Гаражная амнистия» нашла отклик у южноуральцев

3 сентября 2021, 11:14 Татьяна МихайловаИсточник:
Правительство Челябинской области
Жители Челябинской области обращаются в региональное управление Росреестра для уточнения новых правил.
1 сентября вступила в силу «гаражгная амнистия» — изменения в законодательстве, предусматривающие для граждан, владеющих гаражами продолжительное время, оформить на них право собственности.
Как рассказала руководитель управления Росреестра по Челябинской области Ольга Смирных во время встречи с губернатором Алексеем Текслером, в ведомство от южноуральцев поступает много обращений, касающихся нового порядка прохождения государственной регистрации гаражей.
Также во время рабочей встречи Алексей Текслер и Ольга Смирных обсудили выявление правообладателей объектов недвижимости, поставленных на кадастровый учет до 2013 года и вовлечение в оборот земельных участков для жилищного строительства.
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