«Гаражная амнистия» нашла отклик у южноуральцев

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3 сентября 2021, 11:14 Татьяна Михайлова Источник: Правительство Челябинской области

Фото предоставлено пресс-службой правительства Челябинской области

Жители Челябинской области обращаются в региональное управление Росреестра для уточнения новых правил.

1 сентября вступила в силу «гаражгная амнистия» — изменения в законодательстве, предусматривающие для граждан, владеющих гаражами продолжительное время, оформить на них право собственности.

Как рассказала руководитель управления Росреестра по Челябинской области Ольга Смирных во время встречи с губернатором Алексеем Текслером, в ведомство от южноуральцев поступает много обращений, касающихся нового порядка прохождения государственной регистрации гаражей.

Также во время рабочей встречи Алексей Текслер и Ольга Смирных обсудили выявление правообладателей объектов недвижимости, поставленных на кадастровый учет до 2013 года и вовлечение в оборот земельных участков для жилищного строительства.

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