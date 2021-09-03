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На фоне выделения единовременных выплат в России продолжается рост цен

, 09:14

На фоне выделения единовременных выплат в России продолжается рост цен

На встрече президента Владимира Путина с руководством партии «Единая Россия» было принято решение о выделении пенсионерам, военным и другим категориям граждан единовременной денежной выплаты.

Эксперты пока не уверены, что такой жест позволит правящей партии укрепить свои электоральные позиции. Вместо «смягчения настроений избирателей», политики могут получить обратный эффект. Население страны недовольно повышением цен на продукты, услуги ЖКХ. Уровень инфляции за последний год превзошёл прогнозируемый показатель.

Многократные попытки правительства стабилизировать ситуацию с ценами на товары и услуги не увенчались успехом. Цены на свёклу и морковь породили множество мемов в сети. Росстат подаёт сведения, которые не имеют ничего общего с реальностью. Согласно данным статистического ведомства, в июле цены на картофель и огурцы снизились на 20%, на бананы и морковь на 5%. В действительности россияне за всё лето ни разу не столкнулись с падением цен. В лучшем случае они держались на одном уровне несколько недель. Заметно подорожали строительные материалы. Поставщики объясняют это увеличением стоимости сырья и удорожанием логистических услуг. Предвыборные настроения россиян оставляет желать лучшего.

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Путин согласился отложить на год вопрос об отсрочке проверок бизнеса

Путин согласился отложить на год вопрос об отсрочке проверок бизнеса

Президент РФ Владимир Путин согласился отложить на год вопрос об отсрочке проверок малого бизнеса на пять лет. «Пять лет - это конечно, большой срок … Нам нужно посмотреть, как инвесторы реализуют заявленные планы. И как они пользуются теми мерами поддержки, которые в целом проработаны и это такой инструментарий, на мой взгляд, очень хороший», - высказал гала государства в ходе Восточного экономического форума. Напомним, что 2 сентября Путин прибыл в Дальневосточный федеральный университет, где открылся VI Восточный экономический форум. Мероприятие будет проходить во Владивостоке с 2 по 4 сентября.

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