На фоне выделения единовременных выплат в России продолжается рост цен

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3 сентября 2021, 09:14

На встрече президента Владимира Путина с руководством партии «Единая Россия» было принято решение о выделении пенсионерам, военным и другим категориям граждан единовременной денежной выплаты.



Эксперты пока не уверены, что такой жест позволит правящей партии укрепить свои электоральные позиции. Вместо «смягчения настроений избирателей», политики могут получить обратный эффект. Население страны недовольно повышением цен на продукты, услуги ЖКХ. Уровень инфляции за последний год превзошёл прогнозируемый показатель.



Многократные попытки правительства стабилизировать ситуацию с ценами на товары и услуги не увенчались успехом. Цены на свёклу и морковь породили множество мемов в сети. Росстат подаёт сведения, которые не имеют ничего общего с реальностью. Согласно данным статистического ведомства, в июле цены на картофель и огурцы снизились на 20%, на бананы и морковь на 5%. В действительности россияне за всё лето ни разу не столкнулись с падением цен. В лучшем случае они держались на одном уровне несколько недель. Заметно подорожали строительные материалы. Поставщики объясняют это увеличением стоимости сырья и удорожанием логистических услуг. Предвыборные настроения россиян оставляет желать лучшего.





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