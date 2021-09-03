Греф предупредил о сокращении энергетического экспорта России на 192 млрд долларов

Аргументы Недели → Экономика 13+

3 сентября 2021, 08:51 Источник: Интерфакс

Герман Греф, фото: Kremlin Pool/globallookpress.com

Энергетический экспорт России может упасть на 179 миллиардов долларов к 2035 году и на 192 млрд дол. к 2050 году. Об этом заявил глава Сбербанка Герман Греф в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ).

Греф сделал вывод на основании прогноза Сбербанка. По его словам, при энергопереходе производство нефти и газового конденсата к 2050 году снизится на 72%, газа - 52% и энергетического угля - 90%. В целом потенциальное падение составит 192 миллиарда долларов, уточнил он.

При этом глава Сбербанка предложил два способа изменить ситуацию: начать применение других методов переработки - это газохимия и нефтехимия, а также превратить эти технологии в более экологичные системы.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости