Греф предупредил о сокращении энергетического экспорта России на 192 млрд долларов

Энергетический экспорт России может упасть на 179 миллиардов долларов к 2035 году и на 192 млрд дол. к 2050 году. Об этом заявил глава Сбербанка Герман Греф в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ).
Греф сделал вывод на основании прогноза Сбербанка. По его словам, при энергопереходе производство нефти и газового конденсата к 2050 году снизится на 72%, газа - 52% и энергетического угля - 90%. В целом потенциальное падение составит 192 миллиарда долларов, уточнил он.
При этом глава Сбербанка предложил два способа изменить ситуацию: начать применение других методов переработки - это газохимия и нефтехимия, а также превратить эти технологии в более экологичные системы.
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