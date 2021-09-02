Экс-представитель Еврокомиссии Фурфари связал рост цен на газ в Европе в 2021 году с восстановлением мировой экономики

Аргументы Недели → Экономика 13+

2 сентября 2021, 22:56 Источник: РИА Новости

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Подорожание газа на европейской территории является временным явлением. Такое заявление сделал Самюэль Фурфари, президент Европейского общества инженеров и промышленников, ранее являвшийся представителем Европейской комиссии.

Он связал рост цен на газ в текущем году с восстановлением мировой экономики и резким подъемом спроса после кризиса пандемии COVID-19. По словам специалиста, наблюдаемый сегодня рост цен “носит циклический характер”.

Фурфари отметил, что в европейских странах с начала нынешнего года можно было наблюдать рост спотовых цен. На это повлияли в том числе экстремальные погодные условия. Кроме того, он подчеркнул, что на подорожании газа в Европе сказались факторы, которые имеют отношение к обслуживанию трубопроводов. Он назвал проходящие через украинскую территорию газопроводы весьма старыми.

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