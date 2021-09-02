«Газпром» занял лидирующее место по рыночной капитализации на российском рынке, оставив позади Сбербанк

По рыночной капитализации акции “Газпрома” вышли вперед бумаг Сбербанка. По данным торгов Московской биржи, по этому показателю компания выбилась в лидеры на рынке Российской Федерации.
Если говорить о рыночной долларовой капитализации, то она превысила у “Газпрома” 100 млрд долларов впервые с летнего периода 2014 года. По мнению аналитиков, данный показатель у компании пока не увеличится до максимального в 366 млрд.
Что касается акций газового гиганта, то они на торгах среды и четверга близки к 314 руб. Кроме того, рублевая рыночная капитализация составляет более 7,428 трлн руб.
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