«Газпром» занял лидирующее место по рыночной капитализации на российском рынке, оставив позади Сбербанк

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2 сентября 2021, 19:48 Источник: РИА Новости

Karl-Josef Hildenbrand/Global Look Press

По рыночной капитализации акции “Газпрома” вышли вперед бумаг Сбербанка. По данным торгов Московской биржи, по этому показателю компания выбилась в лидеры на рынке Российской Федерации.

Если говорить о рыночной долларовой капитализации, то она превысила у “Газпрома” 100 млрд долларов впервые с летнего периода 2014 года. По мнению аналитиков, данный показатель у компании пока не увеличится до максимального в 366 млрд.

Что касается акций газового гиганта, то они на торгах среды и четверга близки к 314 руб. Кроме того, рублевая рыночная капитализация составляет более 7,428 трлн руб.

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