После пандемии количество челябинцев с зарплатой более 100 тысяч выросло вдвое

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2 сентября 2021, 14:02 Анна Семенова

Доходы южноуральцев выросли, но и инфляция тоже. Фото Дмитрия Куткина, Вечерний Челябинск

Аналитики подсчитали рост доходов в разных профессиях.

Сегодня около 10,3% всех работников средних и крупных предприятий страны зарабатывают от 100 тысяч рублей в месяц. По информации аудиторской компании FinExpertiza, по сравнению с допандемийным 2019 годом количество людей с такой зарплатой увеличилось на 45,6%.

При этом указывается, что из-за инфляции реальная величина стотысячной зарплаты становится меньше. Цены на потребительские товары за два года выросли на 8,8%, соответственно, снизилась и покупательская способность.



Самые богатые работники живут в Чукотском АО, ЯНАО и в Москве. Меньше всего люди получают в республике Марий Эл, Ивановской области и Карачаево-Черкесии.



В Челябинской области доля работников с заработком от 100 тысяч рублей составила в 2021 году 4,2%. В 2019 году этот показатель был 2,5%.

Эксперты подчеркивают, что серьезное зарплатное неравенство в стране сохраняется, более того, пандемия только усилила его. Рост доходов ощутили лишь работники крупных предприятий и госсектора, а те, кто причастен к малому бизнесу, похвастать увеличением заработков, увы, не могут.

Среди самых высокооплачиваемых профессий – добытчики нефти, газа, угля и проч. полезных ископаемых. Также хорошо живут работники банков и страховых компаний, айтишники, создатели коммуникационного контента. На олимпе находятся юристы, аналитики, инженеры и другие квалифицированные специалисты, плюс строители.

А вот в сфере сельского хозяйства, водоснабжения и обращения с отходами, в гостиничном и ресторанном бизнесе, в образовании, области культуры, спорта и развлечений работники имеют самые скромные доходы.

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