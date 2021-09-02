Сенатор Пушков заявил, что Украина должна приветствовать «Северный поток – 2»

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2 сентября 2021, 07:16 Источник: Telegram

сенатор Алексей Пушков, Federation Council of Russia/via Globallookpress.com

Председатель Комиссии Совфеда Алексей Пушков заявил, что украинские власти, которые стремятся разрывать существующие связи с РФ, должны приветствовать строительство газопровода "Северный поток — 2".

Ранее глава "Нафтогаза Украины" Юрий Витренко заявил, что проект "Северный поток – 2" еще может быть остановлен, а способы будут обсуждаться с американскими властями. Он также отметил, что в данном вопросе дело не в деньгах, а в нацбезопасности.

Алексей Пушков заметил, что в Киеве "уже сами не понимают, что несут" и уточнил, что сначала украинская сторона утверждала, что обеднеет на шесть миллиардов после старта "Северного потока – 2", а теперь речь для них идет не о деньгах. Также Украина, по словам сенатора, то обличает российский газ и называет его "самым грязным в мире", однако при этом требует сохранить транзит через свою территорию этого самого якобы грязного газа.

Пушков обратил внимание на то, что, согласно логике действующих киевских властей, чем меньше связей будет у Украины с РФ, тем меньше будет угроз для национальной безопасности, однако российский газопровод, который находится на безопасном расстоянии от украинской территории и проходит по дну Балтийского моря, полностью отвечает вышеуказанным пожеланиям.

"Так что пусть в Киеве не сражаются против "Северного потока – 2", а радостно приветствуют его", – заметил сенатор и заключил, что на Украине добивалась полного отсутствия связей с Россией и получили то, что хотели.

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