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Вице-премьер Новак заявил о намерении России увеличить добычу нефти в октябре на 100 тысяч баррелей в сутки

, 21:32 Источник: РИА Новости

Вице-премьер Новак заявил о намерении России увеличить добычу нефти в октябре на 100 тысяч баррелей в сутки
pixabay.com

Российская Федерация намерена увеличить добычу нефти во втором осеннем месяце текущего года на 100 000 баррелей в сутки. Соответствующее заявление сделал вице-премьер Александр Новак.

Он отметил, что к октябрю РФ вернет 2/3 сокращенной в мае минувшего года добычи черного золота. При этом к последнему весеннему месяцу будущего года удастся выйти на уровень, который наблюдался до начала кризиса.

По словам Новака, Россия к следующему месяцу восстановит добычу на 1 300 000 баррелей. На сегодняшний день, как он подчеркнул, мировой спрос - 95 млн баррелей. Новак заключил, что для полного восстановления в будущем году останется порядка 3-4 млн баррелей.

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