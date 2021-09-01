Вице-премьер Новак заявил о намерении России увеличить добычу нефти в октябре на 100 тысяч баррелей в сутки

Российская Федерация намерена увеличить добычу нефти во втором осеннем месяце текущего года на 100 000 баррелей в сутки. Соответствующее заявление сделал вице-премьер Александр Новак.
Он отметил, что к октябрю РФ вернет 2/3 сокращенной в мае минувшего года добычи черного золота. При этом к последнему весеннему месяцу будущего года удастся выйти на уровень, который наблюдался до начала кризиса.
По словам Новака, Россия к следующему месяцу восстановит добычу на 1 300 000 баррелей. На сегодняшний день, как он подчеркнул, мировой спрос - 95 млн баррелей. Новак заключил, что для полного восстановления в будущем году останется порядка 3-4 млн баррелей.
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