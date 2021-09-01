Правительство РФ решило стабилизировать цену на сахар

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1 сентября 2021, 20:38 Источник: Новая газета

Фото: pixabay.com

В рамках мер по стабилизации экономики правительство России планирует регулировать сельскохозяйственную отрасль и поддерживать производителей. Для этих целей будет создан интервенционный фонд. В настоящее время в списке продуктов, в отношении которых может проводиться государственная интервенция, находится чуть больше десяти позиций. Среди них молоко разной жирности и несколько видов сыра. На прошлой неделе этот список пополнил сахар. Эксперты рассказали, как будет работать фонд и поможет ли эта мера в борьбе со скачком цен.



Директор Центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович считает, что решение российского правительства разумно, если по некоторым видам продуктов намечается дефицит.



«Создав резерв, правительство должно выкинуть его на рынок в необходимый момент. Если образуется дефицит, то естественно цена поднимется, что и произошло в прошлом году по сахару и по подсолнечному маслу. Теперь этого можно будет избежать»,- отметил Остапкович.



По его словам, проведение государственных интервенций распространено во всех цивилизованных экономиках и практиковалось в СССР.



«Однако при проведении государственных интервенций есть и минус: вы создаете резерв, и его нужно хранить и обслуживать — это требует соответствующих издержек»,- подчеркнул эксперт.



Директор сельхозпредприятия «Галкинское» Василий Мельниченко поддерживает инициативу российского правительства, но в действенность новых мер верит слабо.



«В России правительство принимает или не принимает постановления, а цена все равно растет»,- отмечает он.



Василий Мельниченко уточняет, что в России существует «сахарная» монополия, и производством сахара занимаются в основном несколько крупных компаний:



«Если бы у нас работало сто сахарных заводов и принадлежали они разным людям, то договориться повысить цену было бы невозможно».



«Ни в одной европейской стране нет концентрации продовольствия в одной компании. Например, в Польше 2 миллиона фермеров, 300 тысяч — в маленьких Нидерландах. Все продовольствие, вся еда формируется тысячами других людей. То есть миллионы людей включены в экономический оборот. Только это страхует от резкого повышения, да и вообще любого повышения цен»,- заключает эксперт.



Руководитель направления «Фискальная политика» Экономической экспертной группы Александра Суслина считает, что «государство должно вмешиваться в ситуации, когда цены на какие-то товары очень сильно растут — это способствует тому, чтобы избежать дефицита».



«В прошлом году был неудачный опыт вмешательства в регулировку цен, в частности, на сахар, — заморозка цен. Это плохой механизм, который не приводит ни к чему хорошему, а стимулирует наоборот возникновение дефицита и роста цен»,- отметила эксперт.



По ее мнению, формирование государственного интервенционного фонда и мягкие интервенции на рынок — наилучший вариант для вмешательства государства в рыночное ценообразование.





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