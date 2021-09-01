Глава Приморья Кожемяко обратился с просьбой к Владимиру Путину поддержать газификацию Дальнегорска

Глава Приморского края Олег Кожемяко попросил главу российского государства Владимира Путина поддержать газификацию моногорода Дальнегорска. Он подчеркнул, что это позитивно отразится на экономике города и близлежащих территорий.
Российский лидер встретился с губернатором сегодня, первого сентября. Он прибыл во Владивосток. По словам Кожемяко, население Дальнегорска составляет около 40000 человек, на важных предприятиях работают 4000 граждан. Речь идет о “Дальполиметалле” и “Боре”.
Губернатор отметил, что если эти предприятия закроются, то закроется и сам Дальнегорск. Кожемяко считает важным провести туда газ через Арсеньев. “Давайте посмотрим”, - ответил президент России.
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