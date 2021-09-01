Экспортно-импортный банк США предоставит Украине помощь в размере 3 миллиардов долларов

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1 сентября 2021, 12:25 Источник: ТАСС

доллары, CHROMORANGE / Bilderbox

Утром в среду, 1 сентября, стало известно, что Экспортно-импортный банк США намерен предоставить Украине помощь в размере 3 миллиардов долларов после подписания меморандума о взаимопонимании.

Представитель вашингтонской администрации высокого ранга в рамках беседы с журналистами на специальном брифинге, который был посвящен запланированной на среду встрече президента США Джо Байдена с украинским лидером Владимиром Зеленским, заметила, что визит главы Украины будет использован для укрепления и без того прочного экономического партнерства Вашингтона и Киева.

Уточняется, что страны завершат работу над меморандумом о коммерческом сотрудничестве, вследствие чего Экспортно-импортным банком и Министерством развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины будет подписан документ о взаимопонимании с первоначальным объемом поддержки со стороны США в размере 3 миллиардов долларов.

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