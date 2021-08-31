Как виртуальные деньги обретают вес в физическом мире

Аргументы Недели → Экономика 13+

31 августа 2021, 15:39 Лейла Серебрякова

Фото: pixabay.com

Современный мир стремительно развивается и виртуальные объекты пользования все шире проникают во все сферы жизни, и это касается не только средств коммуникации, но и расчетных операций, проводимых при помощи виртуальных денег. В представленной статье определена роль и выделена весомость виртуальных денег в современном мире, который с каждым годом набирает всё большую значимость и признается все большим количеством государственных контрольно-финансовых структур.



Денежные средства насчитывают длительный период своего развития, современный этап которого характеризуется появлением виртуальных денег. Период их возникновения берет свое начало в восьмидесятых годах прошлого столетия, когда возникла идея эмиссии денег нового формата. С того времени виртуальные денежные средства сформировались в децентрализованную систему, характеризующуюся наличием само регуляционных процессов и применимостью управленческих механизмов регулирования внутренних инфляционных процессов. Но при этом, оценивая вес виртуальных денег в физическом мире, следует отметить, что государственная политика относительно признания виртуальных денег в качестве финансового платежа достаточно противоречива и вносит значительные корректировки денежно-кредитное регулирование рынка виртуальных денег. Так, в Российской Федерации виртуальные деньги классифицируют в виде цифрового финансового актива, которые формируется и подлежит учету в реестре цифровых транзакций. В США несколько иное отношение к определению веса виртуальных денег в физическом мире. Такое утверждение справедливо поскольку в соответствии с нормами американского законодательства виртуальные деньки отнесены к ценным бумагам, при этом с целью их эмиссии определен порядок получения разрешения от финансовых регуляторов отдельно взятого штата. В Китайской Народной Республике наблюдается обратная ситуация и проведение операций с виртуальными денежными средствами преследуется по закону, поскольку это нарушается нормативно обозначенные действия в области операций с финансами. В КНР операции с виртуальными деньгами не одобряются государством. В Европейском союзе проведение операций с виртуальными деньгами легитимно, но следует отметить, что порядок их регулирования значительно разнится в зависимости от конкретного государства ЕС.

При этом неоспоримым является факт, что какие-либо ограничения, принятые запреты и правила, правительства вынуждены признать факт наличия виртуальных денег и их присутствие в расчетных операциях как частных особ, так и юридических лиц. Помимо этого, неоспоримым является факт, подтвержденный все историей развития денег, виртуальные деньги являются не только новым этапов развития денег как таковых, но обладают перспективным инвестиционным потенциалом. Виртуальные деньги появляются достаточно быстро и это требует принятия своевременных решений органами надзора и кредитно-денежного регулирования, чтобы урегулировать все возникающие правоотношения между контрагентами в процессе осуществления расчетов виртуальной валютой.

Определяя вес виртуальных денег отдельно укажем, что, несмотря на свое виртуальное существование они достаточно похожи с национальными валютами. Основной схожей характеристикой является наличие доверительной стоимости, лежащей в основе ее покупательной способности. Природа современных денег находит проявление в виртуальной валюте, которая является полностью условной, и основанной на том, что все участники хозяйственных расчетных процессов признают и принимают виртуальные деньги в качестве платежных эквивалентов. Наряду с чем необходимо отметить и наличие особых характеристик виртуальной валюты в физическом мире. Первоначально это то, что они выступают в качестве активов, определяемых наличием спроса и предложения виртуальных денег, имеющих нулевой показатель внутренней стоимости. Так, стоимость виртуальных денег определена доверием и уверенностью в том, что виртуальные деньги со стопроцентной вероятностью можно обменять на материальные товары и физические услуги, а также некоторое количество национальной валюты в любой период времени.

Со стремительным развитием современного мира использование виртуальных денег набирает все большую популярность не только как средства платежа, но и как объекта инвестиций. В результате можно заключить, что виртуальные деньги имеют перспективный потенциал развития и наделены весомым значением в физическом мире.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости