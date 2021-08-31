Предприятия Челябинской области увеличили прибыль

Региональная Контрольно-счетная палата сравнила данные за первые шесть месяцев 2021 и 2020 годов.
Согласно экспресс-анализу, финансовое состояние южноуральский предприятий планомерно восстанавливается. За первую половину 2021 в сравнении с аналогичным периодом прошлого года совокупная прибыль предприятий выросла на 184,6 миллиардов рублей. Доля прибыльных предприятий, прибавив 5%, составила 69,6%.
Также положительные тенденции наблюдаются и в платежной дисциплине. На 6 миллиардов рублей снизилась просроченная кредиторская задолженность, и на 19 миллиардов рублей — дебиторская.
Добавим, что по расчетам КСП Челябинской области, полученная предприятиями прибыль более в 11 раз перекрывает имеющиеся убытки.
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