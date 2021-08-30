После встречи главы венгерского МИД Сийярто и Миллера стало известно о новой доворенности России и Венгрии о поставках газа
30 августа 2021, 17:55Источник:
ТАСС
Власти Венгрии достигли нового долгосрочного соглашения с российской корпорацией «Газпром» по поставкам российского газа. Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, встреча которого с главой «Газпрома» Алексеем Миллером в понедельник прошла в Санкт-Петербурге, заявил, что соглашение начнет действовать с 1 октября.
Сийярто после встречи с Миллером опубликовал видеообращени в Facebook. Венгерский министр раскрыл, что «Газпром» будет ежегодно поставлять в Венгрию 4,5 млрд кубометров природного газа. Новое соглашение рассчитано на 15 лет с возможностью изменения объемов закупки газа через 10 лет.
По данным «Газпрома», Миллер и Сийярто во время встречи также обсудили работу Будапешта по расширению национальной газотранспортной системы.
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