После встречи главы венгерского МИД Сийярто и Миллера стало известно о новой доворенности России и Венгрии о поставках газа

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30 августа 2021, 17:55 Источник: ТАСС

фото: pixabay.com

Власти Венгрии достигли нового долгосрочного соглашения с российской корпорацией «Газпром» по поставкам российского газа. Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, встреча которого с главой «Газпрома» Алексеем Миллером в понедельник прошла в Санкт-Петербурге, заявил, что соглашение начнет действовать с 1 октября.

Сийярто после встречи с Миллером опубликовал видеообращени в Facebook. Венгерский министр раскрыл, что «Газпром» будет ежегодно поставлять в Венгрию 4,5 млрд кубометров природного газа. Новое соглашение рассчитано на 15 лет с возможностью изменения объемов закупки газа через 10 лет.

По данным «Газпрома», Миллер и Сийярто во время встречи также обсудили работу Будапешта по расширению национальной газотранспортной системы.

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