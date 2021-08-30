Трансграничные переводы в страны Центральной Азии из России сократились на 85%

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30 августа 2021, 16:37

Пандемия сократила потоки мигрантов по всему миру. Закрытие границ на карантин привело к сокращению притока дешёвых кадров и в Россию. Отсутствие поступления денег, в свою очередь, негативно сказалось на бюджетах ряда государств Центральной Азии.



От российских денег оказались зависимы более 30% домохозяйств Узбекистана, Таджикистана и Киргизии. Трансграничные переводы в указанные страны сократились на 85%. В Таджикистане переводы составляли 28% ВВП. Почти столько же в Узбекистане и 15% в Киргизии, указала руководитель отдела макроэкономического анализа компании «Финам» Ольга Беленькая



Трудовые мигранты до коронакризиса являлись основной составляющей российского рынка труда. В 2019 году их было 19 млн человек. В прошлом году численность сократилась почти в 2 раза и составила 9,3 миллиона. На май текущего года численность мигрантов, приехавших в Россию на заработки, составила всего 2,7 млн, что на треть меньше, чем в прошлом году. Отток мигрантов негативно сказался и на экономике России, особенно строительном секторе, коммунальных услугах и сферы обслуживания. Но постепенно рынок мигрантов начал восстанавливаться. Однако работодатели учли последние риски на рынке труда и чаще стали приглашать на работу соотечественников.





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