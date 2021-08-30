Оборот розничной торговли вырос в Челябинске на 10,3%

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30 августа 2021, 09:22 Анна Семенова

Челябинцы тратят в розничных магазинах больше всех в УрФО. Фото Юлии Боровиковой, Вечерний Челябинск

И это больше, чем где-либо в УрФО.

Рейтинг роста оборота розничной торговли составили специалисты РИА «Новости». По стране самые высокие показатели в Адыгее и Краснодарском крае. Свою роль сыграли закрытые из-за коронавируса границы и увеличение числа отдыхающих на российских курортах.

Челябинская область оказалась в общероссийском списке на 29-й позиции. Однако среди Уральского федерального округа мы – первые с результатом 10,3% за год. Если пересчитать цифры на одного жителя, то получится 92,3 рублей.

Кстати, по данным контрольно-счетной палаты, в первом полугодии 2021 года у южноуральцев выросли и доходы. Рост благодаря прибыли от предпринимательской деятельности, соцвыплатам и прочим денежным поступлениям составил 6,1%.

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