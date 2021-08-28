Горняки РМК подвели итоги работы

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28 августа 2021, 15:08 Анна Поперечная

Фото предоставлено пресс-службой РМК

За шесть месяцев этого года им удалось добыть почти 42 млн тонн руды

По данным АО «Русская медная компания», для достижения результата трудились почти 7,5 тысяч сотрудников. Это 11 участков, где ведется добыча руды открытым и подземным способами. В Челябинской области это Михеевское месторождение, Томинский и Калиновский карьеры Томинского месторождения и рудник Чебачье, в Оренбургской области – рудник Джусинский и Весенний. В Республике Казахстан расположены месторождения Кундызды, Приорское, Лиманное, а также рудники 50 лет Октября и Аралчинский. В этом году ведется разработка еще пяти месторождений.

Директор по горному производству АО «РМК» Алексей Гордеев отметил, что самые перспективные проекты горнодобывающего дивизиона РМК охватывают две страны и три региона. Это Казахстан, Хабаровский край, Оренбургская и Челябинская области. Напомним, недавно было принято решение о разработке Тарутинского месторождения.

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