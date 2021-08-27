Подготовка к школе обошлась челябинцам в 10 тысяч рублей на одного ребенка

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27 августа 2021, 11:44 Анна Семенова

Каждый год средний чек подготовки к школе растет. Фото Дмитрия Куткина, Вечерний Челябинск

Это на 23% больше, чем в допандемийный год.



Южноуральские мамы и папы уложились в «путинские» выплаты при подготовке детей к школе. Цифры предоставил портал SuperJob, его специалисты выясняли, сколько родителям в разных городах страны пришлось потратить перед 1 сентября. Свежие данные сравнили с теми, что были получены год и два года назад.

Дороже всего школьники обходятся семьям в Москве и Омске. Там необходимый для учебы набор стоит в среднем 11 тысяч рублей. Далее идут Новосибирск (10,8 тысяч рублей), Казань и Самара (10,2 тысячи рублей).

В Челябинске средний чек школьного набора – 10 тысяч рублей. И это на 23% больше, чем в 2019 году, когда родители тратили на учебные принадлежности 7,7 тысяч (в 2020 году – 8,2 тысячи).

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