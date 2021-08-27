Сглаженная динамика рубля создала «предвыборную стабильность»

Аргументы Недели → Экономика 13+

27 августа 2021, 09:43

Позиции российского рубля в ближайшие недели снова пошатнутся. Центробанк увеличивает ключевую ставку, а Федеральная резервная система США останавливает вливания в собственную экономику. Одни эксперты считают, что доллар подешевеет, другие предсказывают ему рост до 80 рублей.



Если ключевая ставка ЦБ будет повышена до 6,5%, то рубль окрепнет. Будут преодолены некоторые последствия инфляции, которая в текущем году показала максимум за последние пять лет. Теоретически повышение ставки усиливает позиции рубля, он становится более привлекательным. Увеличение стоимости нефти также может опустить доллар до отметки в 70 рублей, но на непродолжительный период.



Сглаженная динамика рубля в последние месяцы текущего года создала «предвыборную стабильность». К концу года для российской валюты риски могут быть вызваны сокращением объёмов экспорта нефти на мировой рынок. Если Иран снова начнёт торговать «чёрным золотом», стоимость нефти марки «Brent» может опуститься до 50 долларов за баррель. Ближневосточное государство сможет поставлять до полутора миллионов баррелей в сутки. Это ощутимый объём для основных игроков нефтяного рынка.





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