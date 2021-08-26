Стали известны имена лучших молодых предпринимателей Челябинской области

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26 августа 2021, 22:49 Анна Поперечная

Фото предоставлено центром «Мой бизнес»

В конкурсе, организованном центром «Мой бизнес», одержали победу 8 бизнесменов.

Региональный этап всероссийского конкурса «Молодой предприниматель России» проводился по 10 номинациям. В нем принимали участие 80 представителей бизнеса, в лидеры вышли только 8 человек. Именно они будут представлять Южный Урал на всероссийском этапе конкурса в ноябре этого года. Победителем в номинации «Торговля» стал Александр Буянов, в номинации «Сфера услуг» – Мария Масовец, в номинации «Социальное предпринимательство» – Бронислав Боровинский, в номинации «Инновационное предпринимательство» – Дмитрий Андреев, в номинации «Интернет-предпринимательство» – Алексей Юзепчук, в номинации «Самозанятые» – Мария Григорьева, в номинации «Сельскохозяйственное предпринимательство» – Марат Хабибуллин, в номинации «Производство» – Александр Калугин.

По словам Ольги Третьяковой, контент-директора центра «Мой бизнеса», в этом году конкурс для молодых предпринимателей проходит в последний раз. В следующем году центр объявит конкурс для всех предпринимателей региона.

«Это отличная возможность как для участников, так и для нас – увидеть всех предпринимателей, узнать об их проектах, еще раз убедиться, что Челябинская область может гордиться своим сильным и перспективным бизнес-сообществом», – отметила она.

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