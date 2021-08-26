Председатель ВТП Зеле призвал Берлин заключить союз с Россией

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26 августа 2021, 17:40 Источник: ИноСМИ

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Властям Германии следует заключить с Российской Федерацией водородный союз. Соответствующее заявление сделал Райнер Зеле, являющийся председателем Германо-Российской внешнеторговой палаты и возглавляющий компанию Австрии OMV.

Соответствующая информация появилась на страницах Frankfurter Allgemeine Zeitung. По словам Зеле, европейским странам требуется надежное энергоснабжение для экономического подъема. Он отметил, что Москва может помочь Европе как с поставками газа, так и с производством экологически чистых видов энергии.

Зеле подчеркнул, что в будущем континенту понадобится водород, “производимый из природного газа с помещением возникающего при этом углекислого газа в подземные хранилища”. Председатель ВТП добавил, что у Германии есть ноу-хау, в то время как Российская Федерация обладает газовыми месторождениями.

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