Россияне снова уходят в серый сектор доходов

Аргументы Недели → Экономика 13+

26 августа 2021, 09:37

Росстат зафиксировал рекордный рост доходов граждан к середине года. В большей степени он связан с увеличением поступлений от предпринимательства и из неконтролируемых источников. Суммы превысили доковидный уровень на 30% и составили более 400 миллиардов рублей. Такой же объём денежных средств правительство выделяло бизнесу в период карантина.



Президент России Владимир Путин поставил перед парламентом задачу по увеличению доходов населения и сокращению бедности. Убеждённость чиновников, что у народа деньги есть непоколебима, но вопрос об источниках их происхождения остаётся открытым.



В Росстате расписались в несостоятельности статистическими методами определить все доходы граждан. Большие объёмы денег поступают из-за рубежа, имеются выигрыши в лотереи, кто-то сдаёт жильё в аренду. Многие сотрудники компаний перешли на удалённый формат работы, позволяющий нелегально подрабатывать без налоговых отчислений.





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