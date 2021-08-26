Темпы прироста промышленного производства в регионе превышают среднероссийские

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26 августа 2021, 08:42 Татьяна Михайлова Источник: Контрольно-счетная палата Челябинской области

Фото Олега Каргаполова («Вечерний Челябинск»)

Контрольно-счетная палата Челябинской области представила результаты экспресс-анализа.

Согласно данным Росстата и Челябинскстата, южноуральская промышленность продолжает показывать высокие темпы роста.

Индекс промышленного производства области прибавил 12% к январю-июлю прошлого года. При этом, рост показали 4 вида деятельности: добыча полезных ископаемых (+39,8%); обеспечение электроэнергией, газом и паром (+10,6%); обрабатывающие производства (+10%); водоснабжение, утилизация отходов и ликвидация загрязнений (+3,1%).

В своем телеграм-канале региональная Контрольно-счетная палата указывает, что темпы прироста промышленности в Челябинской области в разы превышает средний показатель по стране, который составил 4,4%.

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