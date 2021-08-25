«Икея» отказалась строить магазин в Челябинске

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25 августа 2021, 17:54 Анна Семенова

Челябинцы ждут Икею уже больше 10 лет... Фото: сайт бесплатных иллюстраций pixabay

Возможно, торговые точки появятся в городе, но не на окраине.

Торговый комплекс «Мега» ждут в Челябинске уже не первый десяток лет. Некоторое время назад появилась информация, что строительство будет – наконец выбрана площадка недалеко от микрорайона Парковый-2. Назывались даже сроки – до 2023 года.

Но на дворе уже 2021, а подвижек никаких. Представители «Икеи» объявили, что ждать мегамаркета челябинцам не стоит. Новая стратегия компании – это небольшие торговые точки в центре города. Войдет ли в список городов с новыми магазинами Челябинск– пока непонятно.

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