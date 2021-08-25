После присоединения Крыма россияне не могут себе позволить четверть от объёма ранее потребляемых благ

Аргументы Недели → Экономика 13+

25 августа 2021, 17:00

По итогам 2020 г. на фоне пандемии реальные располагаемые доходы россиян упали ещё на 3, 5%. Тот же Росстат признавал, что число живущих за чертой бедности за год выросло на 400 тыс. человек и достигло 19, 6 млн человек. А за 2013-2020 гг. все россияне стали на 10% беднее, согласно исследованию РБК. А есть и более жёсткие оценки: дескать, со времён присоединения Крыма мы не можем себе позволить четверть от объёма ранее потребляемых благ.



Минэкономразвития рассчитывало, что в 2021 г. реальные располагаемые доходы вырастут сразу на 3%. Росстат по итогам первого квартала 2021 г. сообщил, что вместо роста ускорилось падение – доходы упали на 3, 6% в годовом выражении. Правда, на руках у населения около 14 трлн рублей (более половины – в российской валюте). А на счетах в банках народ держит чуть ли не в три раза больше.



Казалось бы, какая тут бедность? Самая настоящая! Эти вклады и накопления распространены настолько неравномерно, что потребление говядины в стране достигло дна. Государственная поддержка коснулась в первую очередь семей с детьми. А уровень бедности среди семей без детей за период пандемии вырос в два раза, как следует из аналитического доклада НИУ ВШЭ от апреля 2021 года. Речь не о столичных чайлдфри. У супругов 55–60 лет в Поволжье может быть куча взрослых детей, которые уже не находятся на их иждивении. На пенсию им рано, а работу предпенсионерам не найти – получается, им от государственных щедрот ничего не положено.



Не менее тревожно, что при стагнирующей экономике галопом растут долги физических лиц – аж на 22% за прошедший год. Как подсчитали в Центробанке, уровень долговой нагрузки (соотношение зарплат и платежей по кредиту) составляет около 10% – это тоже близко к историческому максимуму. По словам главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной, россияне направляют на погашение долга 44% своих доходов. Сегодня народ должен более 14 триллионов. Причём 47% россиян имеют на себе два и более непогашенных кредитов.



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