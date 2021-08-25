Суд Германии отказался вывести «Северный поток – 2» из-под газовой директивы ЕС

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25 августа 2021, 15:37 Источник: Интерфакс

трубы для строительства "СП-2", фото: Jens Bьttner/ globallookpress.com

Высший земельный суд Дюссельдорфа отклонил в среду жалобу Nord Stream AG - оператора трубопровода «Северный поток – 2» - на решение Федерального сетевого агентства Bundesnetzagentur не выводить проект из-под действия газовой директивы Евросоюза.

«Отклонение заявки … об исключении демонстрирует дискриминирующее влияние измененной газовой директивы ЕС. На дату вступления изменений в силу 23 мая 2019 года газопровод был завершен с точки зрения финансового обеспечения. Основываясь на действовавшей в то время правовой базе, компания совершила инвестиции в размере нескольких миллиардов евро задолго до того, как Европейская комиссия объявила о своем плане внести поправки в Газовую директиву ЕС. В этой связи 15 июня 2020 года Nord Stream 2 AG подала апелляцию в Высший региональный суд Дюссельдорфа на решение немецкого органа - Федерального сетевого агентства - об отказе исключить компанию из требований измененной Газовой директивы ЕС», - говорится в заявлении оператора «Северного потока-2».

Однако, по данным немецкого регулятора, проект не успели достроить к указанному сроку, поэтому он подпадает под действие нормативов. Согласно новым правилам, входящий в территорию ЕС «СП-2» либо частично заполняется альтернативным поставщиком, либо его фрагмент на территории ЕС должен принадлежать сторонней компании.

При этом представители оператора считают, что отказ Федерального сетевого агентства на обращение Nord Stream 2 AG об исключении не учитывает фундаментальные принципы защиты инвестиций, допуская узкое толкование термина «завершено».

Комментируя проигрыш Nord Stream 2 в немецком суде, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, заявил, что «СП-2» - это проект исключительно коммерческий, международный, который призван внести существенный вклад в энергобезопасность всей Европы. По его словам, компания должна сама принимать решение о дальнейших действиях.

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