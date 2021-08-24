Налоговая задолженность в Волгоградской области снизилась на пять миллиардов

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24 августа 2021, 16:00

Фото nalog.gov.ru

В счет погашения задолженности за первое полугодие 2021 года от налогоплательщиков Волгоградской области в бюджет поступило 5,7 млрд рублей.

Задолженность граждан с начала года, сообщает УФНС России по Волгоградской области, уменьшилась на 453 млн рублей – это на 67 млн рублей больше, чем за первое полугодие 2020 года.

Заметное снижение налоговой задолженности - как у граждан, так и у бизнеса - объясняется изменениями налогового законодательства. Напомним, что с 1 октября 2020 года отменено ограничение, по которому переплату возможно было зачесть только в счет налога того же вида. В результате, за шесть месяцев текущего года проведено зачетов без ограничения по соответствующим видам налогов и сборов на сумму более 342 млн рублей.

Снижению налоговой задолженности также способствуют максимально комфортные условия для её погашения.

УФНС напоминает, что оплатить налоговую задолженность можно с помощью Интернет - сервисов на сайте ФНС России «Уплата налогов и пошлин», «Личные кабинеты налогоплательщиков» (для ФЛ, ИП и ЮЛ).

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