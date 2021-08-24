После распада СССР увеличился ВВП Грузии, Армении и Азербайджана, но люди жить там лучше не стали

Аргументы Недели → Экономика 13+

24 августа 2021, 10:18

С момента развала Советского Союза прошло уже 30 лет. Бывшие республики до сих пор не могут понять, выиграли они в экономическом плане, или проиграли после получения суверенитета.



Оказалось, что прирост ВВП смогли получить лишь несколько государств — Грузия, Армения и Азербайджан. Эффект подъёма экономик в них отчасти был достигнут за счёт теневого сектора, который действовал ещё в последние годы существования советского государства. Официальные данные по экономике всех республик Закавказья были специально занижены. Поэтому современное сравнение с давними показателями являются некорректными.



Россия, Киргизия и Украина получили минимальный прирост богатства. Многие их проблемы объясняются внутриполитическими кризисами, сменой власти, борьбой политических и экономических элит.



Средний прирост ВВП произошёл в Казахстане. После распада СССР республика нарастила объёмы добычи полезных ископаемых, что положительно отразилось на экономике. При этом перерабатывающая отрасль сократилась.



Оценивать благополучие бывших советских республик можно по целому ряду показателей: производительность труда, уровень экспорта, размер зарплаты. Однако страны берут в качестве сравнения разные показатели. Ряд государств ориентируется на данные 1991 года, другие сравнивают экономические успехи с соседними государствами.





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