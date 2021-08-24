Челябинск назвали городом, где хочется открыть свой бизнес
24 августа 2021, 08:31 Анна Семенова
В рейтинге регионов Южный Урал стал двенадцатым.
Рейтинг городов, привлекательных для ведения бизнеса составили специалисты агентства Zoom Market. Интересно было выяснить не только возможности, но и желание начать собственное дело.
32% опрошенных жителей страны признались, что бизнеса у них нет, но они очень бы хотели попробовать. Подавляющее большинство, а именно 74% сказали, что перспективы развития у предпринимателей в России положительные.
Самыми ориентированными на бизнес оказались жители Краснодара и двух столиц. Меньше всего готовы открывать свое дело в Норильске, Саратове и Красноярске.
Наши соседи, Екатеринбург, на 7 месте. Челябинск расположился на 12 строчке из 23.
Опрошенные россияне считают, что для ведения собственного бизнеса необходимо обладать смелостью и крепкими нервами.
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