Челябинск назвали городом, где хочется открыть свой бизнес

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24 августа 2021, 08:31 Анна Семенова

О своем бизнесе мечтают многие челябинцы. Фото: сайт бесплатных иллюстраций pixabay

В рейтинге регионов Южный Урал стал двенадцатым.

Рейтинг городов, привлекательных для ведения бизнеса составили специалисты агентства Zoom Market. Интересно было выяснить не только возможности, но и желание начать собственное дело.

32% опрошенных жителей страны признались, что бизнеса у них нет, но они очень бы хотели попробовать. Подавляющее большинство, а именно 74% сказали, что перспективы развития у предпринимателей в России положительные.

Самыми ориентированными на бизнес оказались жители Краснодара и двух столиц. Меньше всего готовы открывать свое дело в Норильске, Саратове и Красноярске.

Наши соседи, Екатеринбург, на 7 месте. Челябинск расположился на 12 строчке из 23.

Опрошенные россияне считают, что для ведения собственного бизнеса необходимо обладать смелостью и крепкими нервами.

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