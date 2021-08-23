Миасский завод «Уралспецмаш» намерен расширять зарубежное сотрудничество

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23 августа 2021, 22:17 Анна Поперечная

Фото предоставлено центром «Мой бизнес»

Продукция компании под торговой маркой «Фермер» востребована в России, Литве, Латвии, Белоруссии, Казахстане, Индии и Монголии.

ООО «Уралспецмаш» работает на рынке уже более 20 лет. Компания производит измельчители зерна и кормов, домашние кормоцеха и доильные установки. По словам заместителя директора по коммерции Андрея Кориневского, в настоящий момент у компании большие планы по расширению географии поставок и собственного производства. В ближайшее время будет запущена новая линейка товаров для сада и отдыха: уже получены первые образцы мебели из ротанга. Это стало возможным благодаря сотрудничеству с центром «Мой бизнес».

Андрей Кориневский отметил, что компания воспользовалась микрофинансовой поддержкой в размере 5 млн рублей, с помощью программы по льготному лизингу удалось закупить токарно-револьверный центр (два станка с ЧПУ компании «HAAS») стоимостью 7,7 млн. рублей. Также с помощью софинансирования центра «Мой бизнес» удалось выпуск востребованных изделий — графитовых лопаток для вакуумных насосов. Раньше компания закупала их у других производителей.

«Отдельно хочется отметить мощную поддержку в сертификации продукции, инжиниринге и маркетинге. Для продвижения нашего бренда специалистами центра была специально разработана контент-стратегия, оказывается помощь в участии в международных выставках», – говорит Андрей Кориневский.

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