Сколько стоит месячный абонемент в частных детсадах Челябинска

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23 августа 2021, 08:30 Татьяна Михайлова Источник: Контрольно-счетная палата Челябинской области

Фото Людмилы Ковалевой («Южноуральская панорама»)

Контрольно-счетная палата Челябинской области провела анализ цен в 90 учреждениях города.

В своем телеграм-канале ведомство сообщает, что месячный абонемент на полный день в большинстве частных детских садов обойдется в 9,5-13 тысяч рублей. Максимальная стоимость пребывания за такой же период в челябинском частном детском саду составляет 36 тысяч рублей.

Также была проанализирована цена на группы неполного дня. Она колеблется от 6 до 18 тысяч рублей. При этом родители могут выбрать удобное время пребывания ребенка — с утра до обеда или с обеда до вечера.

Контрольно-счетная палата добавляет, что некоторые учреждения могут требовать вступительный взнос, который не входит в стоимость месячного абонемента.

Сотрудники ведомства советуют родителям при выборе частного детсада обращать внимание не только на стоимость, но и на качество питания, игрушек и постельных принадлежностей; чистоту в помещениях; наличие развивающих программ и профильных специалистов — психологов, логопедов.

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