Канцлер ФРГ Меркель призвала Украину готовиться к отказу Европы от поставок газа из России через 25 лет

Через четверть века европейские страны не будут зависеть от импорта газа. Соответствующее заявление сделала канцлер ФРГ Ангела Меркель.
Она отметила, что через 25 лет зависимости не будет в том числе от российского газа. При этом она назвала этот срок самым поздним. “Газ из России в Европу не будет экспортироваться вовсе или в сильно меньших объемах”, - сказала Меркель.
По словам канцлера ФРГ, к такой ситуации должен быть готов Киев. Она сказала, что украинские власти должны понимать, какие действия нужно будет предпринимать, когда подобное случится. В качестве примера Меркель озвучила сотрудничество по водороду, добавив, что такой проект требует пошагового развития, и в 2024 году он не придет на замену газу.
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