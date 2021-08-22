Канцлер ФРГ Меркель призвала Украину готовиться к отказу Европы от поставок газа из России через 25 лет

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22 августа 2021, 16:21 Источник: РИА Новости

Ангела Меркель, фото: Bernd von Jutrczenka/Global Look Press

Через четверть века европейские страны не будут зависеть от импорта газа. Соответствующее заявление сделала канцлер ФРГ Ангела Меркель.

Она отметила, что через 25 лет зависимости не будет в том числе от российского газа. При этом она назвала этот срок самым поздним. “Газ из России в Европу не будет экспортироваться вовсе или в сильно меньших объемах”, - сказала Меркель.

По словам канцлера ФРГ, к такой ситуации должен быть готов Киев. Она сказала, что украинские власти должны понимать, какие действия нужно будет предпринимать, когда подобное случится. В качестве примера Меркель озвучила сотрудничество по водороду, добавив, что такой проект требует пошагового развития, и в 2024 году он не придет на замену газу.

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