Соединенные Штаты разорвали “в клочья” украинскую экономику, хотя намеревались сделать это с российской. Такое заявление сделал Андрей Климов, являющийся главой комиссии Совфеда по защите госсуверенитета РФ.
Он подчеркнул, что Украине так и не удалось за три десятка лет сложиться как государство. Климов назвал эту страну “государством-банкротом”, несмотря на то, что у нее был неплохой потенциал, заложенный во времена СССР.
Политик отметил, что Украина подменяет государственность “играми с националистами и маршами в вышиванках”. Климов сказал, что многие отлично понимают, кто именно командует этой страной из Соединенных Штатов. Он также заявил о нежелании Украины расследовать совершенные преступления и о нарушении в этой стране прав человека.
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