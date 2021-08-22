Сенатор Климов заявил, что США разорвали экономику Украины «в клочья», хотя обещали сделать это с российской

Аргументы Недели → Экономика 13+

22 августа 2021, 11:30 Источник: РИА Новости

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Соединенные Штаты разорвали “в клочья” украинскую экономику, хотя намеревались сделать это с российской. Такое заявление сделал Андрей Климов, являющийся главой комиссии Совфеда по защите госсуверенитета РФ.

Он подчеркнул, что Украине так и не удалось за три десятка лет сложиться как государство. Климов назвал эту страну “государством-банкротом”, несмотря на то, что у нее был неплохой потенциал, заложенный во времена СССР.

Политик отметил, что Украина подменяет государственность “играми с националистами и маршами в вышиванках”. Климов сказал, что многие отлично понимают, кто именно командует этой страной из Соединенных Штатов. Он также заявил о нежелании Украины расследовать совершенные преступления и о нарушении в этой стране прав человека.

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