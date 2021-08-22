Челябинцы берут подработку, чтобы гасить кредиты

Аргументы Недели → Экономика 13+

22 августа 2021, 10:58 Анна Семенова

Подрабатывают в основном мужчины. Фото Вячеслава Шишкоедова, из архива Южноуральской панорамы

Чаще всего несколькими видами деятельности занимаются мужчины и молодежь.

О том, что становится главной причиной при принятии решения о подработке, пишет сайт Полит 74 со ссылкой на исследование сервисов «Авито Работа» и GigAnt.

Главная цель у всех, кто берет «сверхурочную» работу в свободное время – конечно же, получить дополнительные средства. А вот для чего нужны эти деньги, жители разных регионов отвечали по-разному. В частности, челябинцы в большинстве своем много работают, чтобы погашать кредиты. 20% опрошенных южноуральцев назвали именно эту причину.



Многие россияне отвечали, что подрабатывают для того, чтобы занять свободное время.



Цифры также свидетельствуют о том, что чаще всего дополнительным заработком интересуются молодежь 18-24 лет и мужчины.

За последние полгода от подработки не отказались 58% опрошенных.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости