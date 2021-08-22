Челябинцы берут подработку, чтобы гасить кредиты

Чаще всего несколькими видами деятельности занимаются мужчины и молодежь.
О том, что становится главной причиной при принятии решения о подработке, пишет сайт Полит 74 со ссылкой на исследование сервисов «Авито Работа» и GigAnt.
Главная цель у всех, кто берет «сверхурочную» работу в свободное время – конечно же, получить дополнительные средства. А вот для чего нужны эти деньги, жители разных регионов отвечали по-разному. В частности, челябинцы в большинстве своем много работают, чтобы погашать кредиты. 20% опрошенных южноуральцев назвали именно эту причину.
Многие россияне отвечали, что подрабатывают для того, чтобы занять свободное время.
Цифры также свидетельствуют о том, что чаще всего дополнительным заработком интересуются молодежь 18-24 лет и мужчины.
За последние полгода от подработки не отказались 58% опрошенных.
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