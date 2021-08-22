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Эксперт Конопляник назвал модернизацию украинской ГТС под транзит водорода в ЕС нереализуемой задачей

, 09:31 Источник: РИА Новости

Эксперт Конопляник назвал модернизацию украинской ГТС под транзит водорода в ЕС нереализуемой задачей
Alona_nikolaievych/Global Look Press

Существующая газотранспортная система не позволит поставлять с украинской территории в Европейский союз “зеленый водород”. Такое заявление сделал Андрей Конопляник, советник генерального директора ООО “Газпром экспорт”.

Он назвал нереализуемым план глубокой модернизации ГТС под экспорт водорода или метан-водородной смеси по экономическим и техническим соображениям. По словам Конопляника, газотранспортная система РФ или Украины, которая была спроектирована и создана под метан, не приспособлена для того, чтобы транспортировать водород. Об этом говорится в том числе в исследованиях, проведенных учеными-материаловедами из РФ.

Специалист заявил о полном отсутствии подобных материалов и технологий для дальней крупномасштабной транспортировки водорода. Конопляник добавил, что модернизация ГТС Украины под водород противоречит стремлению Берлина и Вашингтона обеспечить продление транзита российского газа через украинскую территорию после 2024 года.

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