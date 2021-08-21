Трутнев заявил о планах правительства создать на Курилах «полный офшор»

Российское правительство намереноо создать на Курильских островах свободную налоговую зону, практически офшор. Полпред президента России на Дальнем Востоке, вице-премьер Юрий Трутнев рассказал, что налогов на Курилах почти не останется.
Как объяснил Трутнев, "не просто будут сняты ставки налогов, а у тех предприятий, людей, которые будут осуществлять инвестиционную, коммерческую деятельность на островах, не возникнет самого обязательства платежей налогов". По словам полпреда, правительство будет предлагать, что минимально в течение 10 лет, пока эти ставки будут работать, и проверок никаких не будет.
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