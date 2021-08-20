Предприятия Челябинской области развивают внутрирегиональную кооперацию

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20 августа 2021, 13:03 Татьяна Михайлова Источник: «Южноуральская панорама»

Фото Людмилы Ковалевой («Южноуральская панорама»)

С достижениями златоустовских промышленников познакомился губернатор Алексей Текслер.

Сегодня, 19 августа, глава региона работает в Златоусте. Свой рабочий визит губернатор начал с производственных площадок, сообщает «Южноуральская панорама».

Алексей Текслер посетил машиностроительный завод «Злато-Прогресс, который производит нестандартное механическое оборудование для предприятий разных отраслей. Сейчас «Злато-Прогресс» реализуем масштабную оптимизацию производство. В ходе нее был построен цех механической обработки и приобретено высокотехнологическое оборудование. Машиностроительный завод уделяет внимание внутрирегиональной кооперации, создавая производственные цепочки с другими южноуральскими предприятиями.

Также губернатор посетил компанию по производству керамогранита «Грани Таганая». Завод открылся 2 года назад, сейчас он наращивает поставки своей продукции в ближайшие регионы.

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