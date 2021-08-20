В Челябинской области начнут разработку Тарутинского месторождения меди

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20 августа 2021, 11:59 Анна Поперечная

Межправительственное соглашение подписано в ходе визита Председателя Правительства РФ Михаила Мишустина в Республику Казахстан

Соглашение было подписано 18 августа. Напомним, Тарутинское месторождение находится на территории Чесменского района, восточная граница месторождения проходит вдоль границы с Казахстаном. Разработка будет вестись открытым способом, производительность – 750 тыс. тонн руды в год. Она будет доставляться в АО «Михеевский ГОК» (входит в Группу РМК) для дальнейшей переработки. Запуск месторождения принесет бюджету Челябинской области дополнительные налоговые поступления в бюджет региона на сумму 2,4 млрд руб., а также откроет 250 рабочих мест.

РМК инвестирует в строительство рудника и объектов инфраструктуры 1,2 млрд рублей.

Президент РМК Всеволод Левин, комментируя соглашение, подчеркнул, что разработка месторождения – это уже второй инвестиционный проект, реализуемый компаний в рамках сотрудничества между Россией и Казахстаном.

«Опыт показал, что такой формат взаимодействия эффективен и несёт пользу экономикам наших государств. Подписание соглашения позволит РМК реализовать проект, который придаст дополнительный импульс развитию Челябинской области», – сказал он.

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