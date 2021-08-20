Российский ФНБ получает меньше доходов, чем норвежский

Аргументы Недели → Экономика 13+

20 августа 2021, 10:41

Государственные фонды имеются практически у всех стран. Средства в них поступают от продажи полезных ископаемых, промышленной продукции, сбора налогов.



Самым крупным суверенным фондом в мире считается норвежский, с оборотом в 1,3 триллиона долларов. Он был основан более 30 лет назад для накопления доходов государства от продажи нефти и газа. За год фонд увеличивается в среднем на 6,1%.



В России в Фонде национального благосостояния находится более 13,7 миллиарда рублей. Министерство финансов осуществляет различные операции для увеличения фонда и укрепления национальной валюты. В частности, за последние месяцы большая часть активов была переведена из долларового эквивалента в золото и валюты других государств.



Несмотря на схожесть работы фондов, норвежский отличается от российского ФНБ. В Норвегии деньги выступают запасом на будущее, а в России являются подушкой безопасности на случай сокращения экспорта энергоресурсов и экономического кризиса. Серьёзные проблемы в экономике нашего государства наступают каждые три-четыре года. Вкладывать средства из фонда в инвестиционные проекты правительство не планирует, так как они не обеспечивают быстрое возвращение денег.



Норвегия, в отличие от России, не попала под санкции Запада, что позволяет ей инвестировать в акции крупных зарубежных компаний и получать от этого значительный доход.





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